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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المجلس الأوروبي: صفحة ترامب طويت وأصبحت من الماضي

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:38 ص
شارل ميشيل
شارل ميشيل
عبير سليم
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اعتبر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن صفحة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد طويت، وأصبح جزءا من الماضي على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن، لم يكن مفاجئا بالنظر للمسار الذي سلكه ترامب.

وقال ميشيل في تصريحات لقناة "RTBF" التلفزيونية، أمس الخميس، "هذا بالفعل رجل من الماضي، من وجهة نظر دولية، أنا لا أستهين بالآثار التي تركها دونالد ترامب على الولايات المتحدة، وأنا مقتنع أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستضطر إلى العمل لتوحيد الأمة الأمريكية".

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن أسفه لسلوك إدارة ترامب على الصعيد الدولي، قائلا:"كانت اتصالات إدارة ترامب مع الاتحاد الأوروبي محدودة للغاية منذ عدة أشهر، وكان التعاون صعبا للغاية، وانسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وكانت هناك توترت في العلاقات مع الناتو"، وتابع "في ظل الوضع المعقد في الشرق الأوسط حاول الاتحاد الأوروبي فتح حوار مع الولايات المتحدة، وكان ذلك أمرا بالغ الصعوبة، وبإمكاني الاستمرار في ضرب الأمثلة واحدا تلو الآخر".

وأشار إلى أن تصرفات إدارة ترامب وسلوكها تركت انطباعا بأن "الخطوط الحمراء تم تجاوزها واحدا تلو الآخر حتى ذروة الأمس"، في إشارة إلى أعمال الشغب الأخيرة التي شهدها مبنى الكابيتول، لافتا إلى أنه تحدث مع جو بايدن بعد انتخابه، مستطردا: "نحرص على استئناف حوار وتحالف أوثق يقوم على أساس القيم المشتركة كالديمقراطية وسيادة القانون والحرية"، وأكد أن "هذا لا يعني أننا سنوافق بايدن دائما في كل شيء".


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