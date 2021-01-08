إعادة فتح محور 26 يوليو بعد تلاشى «الشبورة»

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح محور 26 يوليو بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات؛ منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.يذكر أن هيئة الإرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.