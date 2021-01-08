23 ألفًا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا 23 ألفًا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و355 ألفا و794 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد في بيان له اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 454 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 60 ألفا و911 وفاة.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5027 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3017 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1226 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أن 21 ألفا و677 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و731 ألفا و129 شخصا.