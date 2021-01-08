وزير النقل البريطاني يدين اقتحام الكونجرس

أدان وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الجمعة، أعمال الشغب والفوضى التي شهدها مقر الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" عقب اقتحامه على يد مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وقال شابس في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية إن تظاهرات مؤيدي ترامب كانت "خسيسة" و"مهينة للديمقراطية".وأضاف "سنترك الأمر للأمريكيين لحل الأزمة وسط الدعوات المطالبة بعزل ترامب من منصبه بسبب الاحتجاجات".يذكر أن حشدا من مؤيدي ترامب كانوا قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الماضي التي أعلنت فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.