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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفاصيل حملات التنمية المحلية على الدقي لإعادة الانضباط

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:33 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظة الجيزة للقيام بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بحي الدقي والتصدى لإشغالات ومخالفات بعض المقاهي والكافيهات في تقديم "الشيشة" ومخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

ونجحت تلك الحملات فى إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بعدد من الوزارات والهيئات الخدمية بالدقى، حيث تم رفع الباعة الجائلين بتلك المنطقة بالكامل لتسهيل حركة سير المواطنين على أرصفة المشاه، كما تم توفير أماكن بديلة ومرخصة لهم فى شارع الشركات بالدقى بعد أن تبين أن لعدد من هؤلاء الباعة رخص سارية فى هذا الشارع ويصرون على استغلال الأرصفة ومخالفة القانون.

ووجه اللواء محمود شعراوى، باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحي لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة فى عدد من المناطق وعدم السماح بافتراش الأرصفة وإعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم للأماكن البديلة التى تخصصها المحافظة لهم.

كما تم القيام بحملات على المواقف العشوائية الموجودة بتلك المنطقة والتى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، مع التصدى لبعض الجراجات المخالفة وإعادة تنظيمها مع الجهات المعنية بالحى وضبط المخالفين.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع المخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير لتلك المنطقة لإعادة المظهر الحضارى لها.

وفى السياق ذاته تم تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد، وقيام بعض الكافيهات بتقديم الشيشة، وكذا استغلال البعض للأرصفة وارتكاب عدد من المخالفات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 300 محضر مخالفة متنوعة ومصادرة أكثر من 100 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهي.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولاقت تلك الحملات إشادة واستحسان من المواطنين وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وحي الدقى على الحملات التى تم القيام بها لإعادة الانضباط لعدد من الشوارع ومواجهة الإشغالات والمخالفات.

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