بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ«سكن مصر» بالقاهرة الجديدة 1 فبراير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1 فبراير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 15 يونيو المقبل، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلي 1، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقي المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.و أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان للوزارة، اليوم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر "2 شارع عباس العقاد"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث "مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث" بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 122021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 222021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 322021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 422021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 722021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 822021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 922021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 1022021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 1122021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 1422021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 1522021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 1622021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 1722021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 1822021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 2122021، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 2222021، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 2322021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 2422021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 2522021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 2822021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 132021، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 232021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 332021، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 432021، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 732021، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 832021، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 932021، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 1032021، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 1132021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 1432021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 1532021، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 1632021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 1732021، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 1832021.و تابع " غنيم"، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 2132021، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 2232021، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 2332021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 2432021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 2532021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 2832021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 2932021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 3032021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 3132021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 142021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 442021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 542021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 642021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 742021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 842021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 1142021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 1242021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 1342021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 1442021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 1542021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 1842021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 1942021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 2042021.وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 2142021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 2242021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 2542021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 2642021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 2742021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 2842021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 252021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 352021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 452021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 552021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 952021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 1052021، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 1152021، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 1252021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 1652021، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 1752021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 1852021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 1952021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 2052021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 2352021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 2452021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 2552021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 2652021، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 2752021، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 3052021، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 3152021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 162021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 262021، ووحدات العمارة 109 يوم الخميس 362021، ووحدات العمارة 110 يوم الأحد 662021، ووحدات العمارة 111 يوم الإثنين 762021، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 862021، ووحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 962021، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 1062021، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 1362021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 1462021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 1562021.