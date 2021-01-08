تغريم 4 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالمنشآت المختلفة، حيث وجه محارب هيلع رئيس حي شرق باستمرار الحملات على مدار اليوم وفرض الغرامات الفورية على المخالفين.وخلال حملة مسائية للجنة الغلق التي تفقدت عددا من المنشآت المختلفة ومدى تطبيقها للإجراءات الوقائية اللازمة، تم تغريم 4 منشآت لم تلتزم بالضوابط المتبعة، وأيضًا تم تغريم 17 فردا لا يرتدون الكمامة مبلغ 50 جنيهًا كما أقرها مجلس الوزراء.جاء ذلك تنفيذا تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.