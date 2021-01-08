وزير الخارجية العراقي: نبارك نجاح القمة الخليجية وإتمام المصالحة

هنأ وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، على نجاح قمة التعاون الخليجى وإتمام المصالحة مع قطر.وقال "حسين" - فى بيان اليوم -: "نبارك لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونرحب بعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".كما أشاد وزيرالخارجية العراقي، بجهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار، والتي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين.