ألمانيا تسجل 31 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل مؤشر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية بألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في معدل إصابات كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد، حيث تم الإبلاغ عن 31849 إصابة جديدة و1188 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ويفترض المؤشر أن تكون الأرقام الفعلية أكثر من ذلك.وأشار تقرير للمعهد إلى أن عدد الوفيات الذي تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تخطى أعلى مستوى سابق في الوفيات، يتم تسجيله خلال يوم واحد في 30 ديسمبر الماضي والبالغ 1129 حالة وفاة.وذكر التقرير أنه حسب تقييم عدد الإصابات في كافة الولايات الألمانية، سجلت ولاية ساكسونيا أعلى نسبة مع 297.6 حالة، وتورنغن بـ 256.9 حالة، وسجلت بريمن أدنى نسبة بـ 73.5.وكان مؤشر معهد روبرت كوخ قد أحصى إجمالي إصابات فيروس كورونا التي تم اكتشافها في ألمانيا منذ بدء الجائحة، وبلغت مليون و866 ألفا و887 حالة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات مع إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى 38795.