بعد إعلان المعينيين.. خطوات ينتظرها برلمان 2021 لبدء ممارسة مهامه

بالتزامن مع إعلان أسماء المعينين بمجلس النواب، والصادر بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص الدستور والذي حدد له نسبة لا تجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وبعد أن توافروا فيهم الضوابط التي حددها الدستور لاختيارهم واهمها أن يكون فيهم ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه، كما حظر تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريع وخسرها.وبهذه الخطوة يكون قد اكتمل تشكيل مجلس النواب بالكامل، وبعدها يتم التريث لانتظار صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في فصله التشريعي الثاني في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، فالدعوة يحدد فيها الزمان في اليوم والموعد المحددين، في تاريخا لاحق للتاسع من يناير 2021 وفقا للملائمات السياسية التي يقدرها الرئيس.وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الانعقاد يتم عقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحلف اليمين الستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين، ويتوافد الأعضاء جميعهم في اليوم الذي تم تحديده في قرار رئيس الجمهورية ويتم عقد جلسة عامة برئاسة رئيس السن أي أكبر الأعضاء سنا يعاونه أصغر عضوين سنا.وأول خطوة في هذه الجلسة أن تُفتح الدعوة بجدول أعمال محدد وهو دوما يكون بعبارات محددة وهي: «بسم الله.. ثم بسم الشعب.. وتُتلى الآية الكريمة: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».وبعد ذلك يُتلى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، ثم يبدأ في حلف اليمين الدستورية والتي تكون بالصيغة الواردة في الدستور دون تغييرا أو حذفا أو إضافة وهذه الصيغة التي نصت عليها المادة 104 من الدستور وذلك على النحو الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».ويكون أداء اليمين عضوا عضوا حتى لو استغرق ذلك أكثر من جلسة وبعد ذلك يتم انتخاب رئيسا للمجلس، وفور إعلان نتيجة انتخاب الرئيس يصعد للمنصة ويتولى رئاسة الجلسة بدلا من رئيس السن ثم يتم انتخاب الوكيلين.وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدة اقتراحات سيكون بناءا عليها تنظيم الجلسة الافتتاحية نظرا لتجنب التزاحم، لاسيما وأن هناك نحو 600 عضوا سيحضرون الجلسة لحلف اليمين لبدء مباشرة مهامهم البرلمانية.وكان قد اقترح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عقد الجلسة في الموعد المحدد لها ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، ويتم توزيع السادة الأعضاء على القاعة الكبرى وجميع القاعات الخاصة باللجان، بما في ذلك البهو الفرعوني، ويتم ربط هذه القاعات بشاشات كبرى.وفيما يتعلق بحلف اليمين، اقتراح فوزي أن يتم في عدة جلسات وبالتتابع، ويشترط في ذلك أن يحضر جميع النواب جميع الجلسات كشرطا من شروط حلف عضو مجلس النواب أمام المجلس كافة، ولو استغرق الأمر عدد من الجلسات، ويتم اتباع تلك الطريقة في عملية إجراء انتخابات هيئة المكتب.وفيما يتعلق بأمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإذا لم يقدم عليها أي تعديل فهي نافذة، وفي حالة تقدم تعديلات عليها، فشرطا أن يأتي التعديل بطلب من هيئة المكتب أو من خمسين عضوا وحال الموافقة عليه يصدر التعديل بقانون ويلزم في التعديل أن يكون صريحا لا ضمنيا.وحول ما يتعلق بوفاة النائبين الفائزين بعضوية المجلس التي توفاهم الله.. أوضح صلاح فوزي، الإجراءات المتبعة في ذلك قائلا: سبق أنه قد انتقل لرحمه الله تعالى نائبين بعد إعلان فوزهما في الانتخابات، وهما النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، والدكتور جمال حجاج، ونظرا لأن صفة العضوية بالنسبة إليهما أو لغيرهما تكون قد اكتملت بإعلان نتيجة الانتخاب نظرا لأن الوفاة حدثت في تاريخا لاحقا لاكتسابهما صفة العضوية ففي هذه الحالة سيقوم مجلس النواب بتقديم هذين العضوية ثم يعلن خلو مقعديهما وحينئذ يثار إلى اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة بالنسبة للعضو المتوفي صاحب المقعد الفردي وتصعيد العضو الاحتياطي من ذات الصفة بالنسبة للعضو المتوفي الذي فاز بنظام القوائم.