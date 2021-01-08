تراجع الإنتاج الصناعي الهولندي بوتيرة أقل في نوفمبر

أعلن مكتب الاحصاء الهولندي اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي في البلاد استمر في التراجع خلال نوفمبر الماضي ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق عليه.وتراجع الإنتاج الصناعي الهولندي في نوفمبر بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في أعقاب تراجعه بنسبة سنوية تبلغ 3.6 بالمئة في أكتوبر.وسجلت نصف القطاعات الصناعية في هولندا زيادة في إنتاجها خلال نوفمبر، فيما شهد قطاع الصناعات الكيماوية أكبر زيادة في الإنتاج بنسبة 11.1 بالمئة.وفي الوقت ذاته، تراجع معدل إنتاج قطاع آلات الإصلاح والتركيبات بنسبة 21.8 بالمئة.وعند احتساب عدد أيام العمل والمتغيرات الموسمية، تصل نسبة تراجع الانتاج الصناعي في هولندا إلى 2ر0 بالمئة في نوفمبر.