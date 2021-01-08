رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعدما أصبحت أميرة.. كيف تطورت نوعية ملابس كيت ميدلتون

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
تُعرف دوقة كامبريدج وزوجة ولي عهد بريطانيا، كيت ميدلتون، بأنها رمز للأناقة الأكثر تأثيرًا داخل إنجلترا، فتشير الصحافة دائمًا لها وتتلقى رسائل الإعجاب لما ترتديه من ملابس وأحذية رائعة بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة، وأوضح موقع "Brightside" بالصور كيف تطورت ملابس كيت من قبل أن تصبح من ضمن العائلة المالكة إلى الآن.

1- التقطت هذه الصورة في يونيو 2005، مرتدية الجينز، وهو لباس كلاسيكي عصري لا ينفد أبدًا.

2- تم التقاط هذا في يونيو 2005، وبدت كيت ميدلتون متألقة في يوم تخرجها من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، بعد أن حصلت على درجة الماجستير في الآداب في تاريخ الفن، وهناك قابلت الأمير ويليام.

3- بعد شهرين في أغسطس 2005، شوهدت كيت ميدلتون الأنيقة في مباراة بولو مرتدية بنطال جينز منخفض الارتفاع وسترة بنية وقبعة كأكسسوار مثالي لإبراز مظهرها الجميل.

4- نوفمبر 2005، كان بإمكانك رؤيتها وهي ترتدي الجينز الفاتح وسترة زرقاء متناسقة تتناقض تمامًا مع لون شعرها، التقطت الصورة عندما كانت تزور معرض روح الكريسماس في لندن.

5- في يونيو 2006، حضرت الدوقة المستقبلية مباراة بولو حيث كانت تستمتع بالصيف، وكانت ترتدي فستانًا ملونًا بطول الركبة لهذه المناسبة.

6- تعرف كيت كيفية تحقيق أقصى استفادة من أي نوع من الملابس، بغض النظر عن مدى بساطتها، والدليل على ذلك هذه الصورة التي التقطت في يوليو 2006، وكانت ترتدي سروالًا أبيض منخفضًا وسترة بيج.

7- في مارس 2007، تألقت تمامًا بمظهر بوهيمي بأحذية عالية وقبعة أنيقة تذكرنا بالستينيات.

8- في وقت لاحق من ذلك العام، في مايو 2007، تم تصويرها وهي في طريقها إلى العمل عندما كانت تشتري ملحقات في "Jigsaw"، وهي علامة تجارية شهيرة للغاية ومرموقة للملابس والإكسسوارات مقرها في إنجلترا، وهذه المرة تمكنت من إنتاج مزيج مذهل من الأساليب التي جعلتها تبدو راقية ومريحة في نفس الوقت.

9- تم التقاط هذا في يونيو 2007، وتشير إلى أن الجينز كان ثوبًا أساسيًا لدوقة كامبريدج المستقبلية.

10- ننتقل إلى يوليو 2008، وصلت دوقة كامبريدج التي ستصبح قريبًا إلى حفل زفاف السيدة روز وندسور، وجورج جيلمان الذي أقيم في كنيسة كوينز تشابل الواقعة في قلب لندن بجوار جسر واترلو.

11- في يونيو 2008 اختارت كيت ميدلتون، مرة أخرى الزي المثالي لارتدائه في مباراة البولو التي حضرتها لرؤية صديقها آنذاك، الأمير ويليام، يلعب مع فريقه.

12- وفي يونيو 2009 كانت كيت ميدلتون تتمتع بمظهر مثير للإعجاب يعتمد على بساطته بسراويل الجينز، والتي يبدو أنها واحدة من ملابسها المفضلة ربما بسبب تنوعها.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات