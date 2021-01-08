بعدما أصبحت أميرة.. كيف تطورت نوعية ملابس كيت ميدلتون

تُعرف دوقة كامبريدج وزوجة ولي عهد بريطانيا، كيت ميدلتون، بأنها رمز للأناقة الأكثر تأثيرًا داخل إنجلترا، فتشير الصحافة دائمًا لها وتتلقى رسائل الإعجاب لما ترتديه من ملابس وأحذية رائعة بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة، وأوضح موقع "Brightside" بالصور كيف تطورت ملابس كيت من قبل أن تصبح من ضمن العائلة المالكة إلى الآن.1- التقطت هذه الصورة في يونيو 2005، مرتدية الجينز، وهو لباس كلاسيكي عصري لا ينفد أبدًا.2- تم التقاط هذا في يونيو 2005، وبدت كيت ميدلتون متألقة في يوم تخرجها من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، بعد أن حصلت على درجة الماجستير في الآداب في تاريخ الفن، وهناك قابلت الأمير ويليام.3- بعد شهرين في أغسطس 2005، شوهدت كيت ميدلتون الأنيقة في مباراة بولو مرتدية بنطال جينز منخفض الارتفاع وسترة بنية وقبعة كأكسسوار مثالي لإبراز مظهرها الجميل.4- نوفمبر 2005، كان بإمكانك رؤيتها وهي ترتدي الجينز الفاتح وسترة زرقاء متناسقة تتناقض تمامًا مع لون شعرها، التقطت الصورة عندما كانت تزور معرض روح الكريسماس في لندن.5- في يونيو 2006، حضرت الدوقة المستقبلية مباراة بولو حيث كانت تستمتع بالصيف، وكانت ترتدي فستانًا ملونًا بطول الركبة لهذه المناسبة.6- تعرف كيت كيفية تحقيق أقصى استفادة من أي نوع من الملابس، بغض النظر عن مدى بساطتها، والدليل على ذلك هذه الصورة التي التقطت في يوليو 2006، وكانت ترتدي سروالًا أبيض منخفضًا وسترة بيج.7- في مارس 2007، تألقت تمامًا بمظهر بوهيمي بأحذية عالية وقبعة أنيقة تذكرنا بالستينيات.8- في وقت لاحق من ذلك العام، في مايو 2007، تم تصويرها وهي في طريقها إلى العمل عندما كانت تشتري ملحقات في "Jigsaw"، وهي علامة تجارية شهيرة للغاية ومرموقة للملابس والإكسسوارات مقرها في إنجلترا، وهذه المرة تمكنت من إنتاج مزيج مذهل من الأساليب التي جعلتها تبدو راقية ومريحة في نفس الوقت.9- تم التقاط هذا في يونيو 2007، وتشير إلى أن الجينز كان ثوبًا أساسيًا لدوقة كامبريدج المستقبلية.10- ننتقل إلى يوليو 2008، وصلت دوقة كامبريدج التي ستصبح قريبًا إلى حفل زفاف السيدة روز وندسور، وجورج جيلمان الذي أقيم في كنيسة كوينز تشابل الواقعة في قلب لندن بجوار جسر واترلو.11- في يونيو 2008 اختارت كيت ميدلتون، مرة أخرى الزي المثالي لارتدائه في مباراة البولو التي حضرتها لرؤية صديقها آنذاك، الأمير ويليام، يلعب مع فريقه.12- وفي يونيو 2009 كانت كيت ميدلتون تتمتع بمظهر مثير للإعجاب يعتمد على بساطته بسراويل الجينز، والتي يبدو أنها واحدة من ملابسها المفضلة ربما بسبب تنوعها.