الأنبا إسحق يزور مزار الأنبا فام

زار نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس؛ مزار مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف طما الراحل.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عده إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.