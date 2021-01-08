«البيئة» تُصدر كتيبًا يستعرض أهم إنجازاتها خلال 2020

أصدرت وزارة البيئة، كتيبًا إعلاميًا يستعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2020 ورؤية مصر للتعافي الأخضر، وتناول الإصدار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء والمياه، كما تضمن الكتيب لمحة عن أهم ما تم اتخاذه تجاه المنشآت الصناعية واشتراطات الوزارة لتوفيق أوضاعها البيئية.ويقدم الكتيب نظرة عامة للتحديات التي واجهت الوزارة في مجال إدارة المخلفات إلى أن تم التصديق على قانون المخلفات الجديدة، كما يتناول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ما تم من جهود لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.ويختتم الكتيب بنبذة عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورؤية مصر نحو التعافى الأخضر.