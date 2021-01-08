إصابة مدير مستشفى حميات المحلة بكورونا وعزله منزليا

كشفت مصادر داخل الإدارة الصحية بالمحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن إصابة الدكتور، محمد عبده، مدير مستشفى حميات المحلة بفيروس كورونا المستجد، وقيامه بعزل نفسه منزليا.وكان مدير مستشفى الحميات بالمحلة قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل السعال الجاف، وضيق التنفس، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وفقدان للشهية، والتذوق وحاسة الشم طول 7 أيام ماضية مما دفعه للعزل الصحي المنزلي للوقاية من أخطار تدهور حالته الصحية.كما أعطي الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزاره الصحة بالغربية، بتكليف الدكتور محمد عينر، استشاري الباطنة والحميات والحالات الحرجة بالقيام بإدارة اقسام الطوارئ والعزل الصحي بالمستشفى حفاظا علي سير العمل وحسن انتظام المنظومة العلاجية وفق بروتوكولات علاج وزارة الصحة.