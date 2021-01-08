إعادة فتح طريق أسيوط الغربي بعد تلاشي الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق أسيوط الغربي بعد تلاشي الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.يذكر ان هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.