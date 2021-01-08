ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح الساحلي

قال محمد الطليمي، مشرف الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور، أن مستشفيي الحمام المركزي استقبل 21 مصابا أثر تصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدينة الحمام، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.وأوضح مشرف الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح، أن المصابين هم" محمد ياسر ابو المحاسن العبد، 12 سنة من كفر الزيات، أسامة جمال عبد الفتاح أبو سعدية، 29 سنة من المنوفية، ممدوح عبد الحميد عبد العظيم فرج، 37 سنة من العامرية، أسامة محمد حسن شاهين، 36 سنة من مطروح، أحمد هليل علي محمد، 33 سنة من كفر الدوار، كامل علي أحمد علي، 38 سنة من أبو المطامير، نور جمعة عبد العال محمد، 36 سنة من أبو المطامير، أشرف علي أحمد علي، 35 سنة من أبو المطامير، أحمد علي أحمد علي، 30 سنة من أبو المطامير ".وأضاف " الطليمي"، أصيب أيضا كل من " صابر علي عوض علي، 45 سنة من أبو المطامير، محمد عبد الكريم عبد النبي، 41 سنة من العامرية، أحمد محمد عجمي مرسي، 34 سنة من الهانوفيل، أحمد عبد العزيز داوود سليمان، 45 سنة من كفر الدوار، محمد سعد علي إبراهيم، 59 سنة من كفر الدوار، محمد عبد العزيز داوود سليمان، 55 سنة من كفر الدوار، حمادة عبد التواب عميرة سليمان، 31 سنة من أسيوط، مصطفي عبد الحميد سالم الشيخ، 37 سنة من طنطا، محمود السيد حسن أحمد، 35 سنة من المنصورة، السيد السيد حسن أحمد، 44 سنة من المنصورة، رامي كمال ابراهيم محمد، 36 سنة من البحيرة، محمد إبراهيم عبد الجواد، 26 سنة من العامرية " مؤكدا أن جميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.