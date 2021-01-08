اليابان تدرس توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتواصل مع مختلف مقاطعات البلاد لتتحقق مما إذا كان يجب تمديد حالة الطواريء المفروضة على منطقة طوكيو الكبرى بسبب فيروس كورونا، إلى تلك المناطق من عدمه.وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن مقاطعة أوساكا تدرس مطالبة الحكومة المركزية بإضافتها إلى مقاطعتي كيوتو وهيوجو المجاورتين إلى إعلان الطواريء. وتتطلع حكومة أوساكا إلى هذه الخطوة في ضوء استمرار ارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى مستويات قياسية جديدة.وتدرس مقاطعة آيتشي أيضا إمكانية طلب إضافتها إلى حالة الطواريء مع زيادة الإصابات هناك.ويلزم إعلان الطواريء المقرر سريانه اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، مطالبة الناس بالبقاء في المنزل ودعوة المطاعم والبارات للتوقف عن تقديم الكحول بحلول الساعة 7 مساءً مع الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً ويلزم الصالات الرياضية والمتاجر ودور السينما أيضا بالعمل لساعات أقصر.وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا للصحفيين في مكتب المقاطعة أمس "أعتقد أنه ينبغي أن نطلب من الحكومة المركزية إصدار حالة طواريء لأوساكا". وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تتقدم أوساكا بمثل هذا الطلب غدا السبت على أقرب تقدير للانضمام إلى كيوتو وهيوجو.وأعرب حاكم كيوتو تاكاتوشي نيشيواكي وحاكم هيوجو توشيزو إيدو عن دعمهما للفكرة.وقال نيشيواكي "نحن في مرحلة يجب أن ندرس فيها خيار المطالبة بإعلان حالة الطواريء".وفي السياق نفسه.. قال إيدو "علينا النظر في تقديم مثل هذا الطلب".وفي مؤتمر صحفي أمس، قال حاكم آيتشي هيديكي أومورا إنه سيراقب الوضع عن كثب خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام حتى الاثنين المقبل، مع التركيز على السعي إلى إعلان حالة الطواريء لمقاطعته.