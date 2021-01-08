رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانية ألمانية: أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار أوروبا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:07 ص
النائبة الكردية
النائبة الكردية الألمانية هيلين إيفريم سومر،
هدير سند
طباعة
قالت النائبة الكردية الألمانية هيلين إيفريم سومر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار دول أوروبا والعالم أجمع، داعية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة بسبب سياستها العدوانية في شرق البحر الأبيض المتوسط وممارستها الاستفزازية وانتهاكها المواثيق الدولية.

وأضافت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، في تصريحات لموقع "أحوال" التركي، "إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يفقد مصداقيته السياسية بالكامل، فعليه أن يفرض عقوبات على تركيا"، مشيرة إلى أن حزبها دعا إلى فرض عقوبات على أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لكنه رفض فرض "عقوبات اقتصادية عامة من شأنها أن تؤثر على الناس أيضًا".

وأوضحت السياسية البارزة أن تركيا واصلت التنقيب عن الغاز الطبيعي، وأن أردوغان وحليفه دولت بهجلي، الزعيم اليميني المتطرف لحزب الحركة القومية، انتهك القانون الدولي عندما زارا بلدة فاروشا المهجورة في شمال قبرص، فيما تم إغلاق فاروشا كجزء من منطقة عازلة أقرتها الأمم المتحدة في أعقاب غزو أنقرة للجزيرة في عام 1974.

ولفتت "سومر" إلى أن التوترات الأخيرة مع اليونان، دليل على أن حكومة أردوغان أصبحت تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة بأكملها والاتحاد الأوروبي نفسه، مضيفة أن أنقرة ستستخدم أسلحة ألمانية الصنع، وإذا اشتبكت مع اليونان في شرق البحر المتوسط، فأنها ستضرب اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بأسلحة حليفتها ألمانيا.

ونقل موقع "أحوال" عن سومر قولها "إنها حقيقة مثبتة تاريخيًا أن مثل هذه الأنظمة لا يمكن كبح جماحها عن طريق التنازلات، يجب إنهاء التعاون العسكري مع أنقرة على الفور، ويجب وقف جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا، واستطردت قائلة لطالما كانت حكومة أردوغان هي مضرم النار في الشرق الأوسط وانتهكت علنًا القانون الدولي".

يذكر الحكومة الألمانية وافقت على نحو 22.9 مليون يورو (27.8 مليون دولار) من صادرات الأسلحة إلى تركيا في عام 2020، أي حوالي 2٪ من الإجمالي وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الألمانية.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

دراسة تكشف مفاجأة حول التوائم المتطابقين

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا قد تمنع تفاقم المرض

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات