برلمانية ألمانية: أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار أوروبا

قالت النائبة الكردية الألمانية هيلين إيفريم سومر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار دول أوروبا والعالم أجمع، داعية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة بسبب سياستها العدوانية في شرق البحر الأبيض المتوسط وممارستها الاستفزازية وانتهاكها المواثيق الدولية.وأضافت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، في تصريحات لموقع "أحوال" التركي، "إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يفقد مصداقيته السياسية بالكامل، فعليه أن يفرض عقوبات على تركيا"، مشيرة إلى أن حزبها دعا إلى فرض عقوبات على أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لكنه رفض فرض "عقوبات اقتصادية عامة من شأنها أن تؤثر على الناس أيضًا".وأوضحت السياسية البارزة أن تركيا واصلت التنقيب عن الغاز الطبيعي، وأن أردوغان وحليفه دولت بهجلي، الزعيم اليميني المتطرف لحزب الحركة القومية، انتهك القانون الدولي عندما زارا بلدة فاروشا المهجورة في شمال قبرص، فيما تم إغلاق فاروشا كجزء من منطقة عازلة أقرتها الأمم المتحدة في أعقاب غزو أنقرة للجزيرة في عام 1974.ولفتت "سومر" إلى أن التوترات الأخيرة مع اليونان، دليل على أن حكومة أردوغان أصبحت تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة بأكملها والاتحاد الأوروبي نفسه، مضيفة أن أنقرة ستستخدم أسلحة ألمانية الصنع، وإذا اشتبكت مع اليونان في شرق البحر المتوسط، فأنها ستضرب اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بأسلحة حليفتها ألمانيا.ونقل موقع "أحوال" عن سومر قولها "إنها حقيقة مثبتة تاريخيًا أن مثل هذه الأنظمة لا يمكن كبح جماحها عن طريق التنازلات، يجب إنهاء التعاون العسكري مع أنقرة على الفور، ويجب وقف جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا، واستطردت قائلة لطالما كانت حكومة أردوغان هي مضرم النار في الشرق الأوسط وانتهكت علنًا القانون الدولي".يذكر الحكومة الألمانية وافقت على نحو 22.9 مليون يورو (27.8 مليون دولار) من صادرات الأسلحة إلى تركيا في عام 2020، أي حوالي 2٪ من الإجمالي وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الألمانية.