فرنسا تعتزم استثمار 20 مليار يورو في الصناعات الابتكارية

ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس سوف يعلن اليوم الجمعة عن خطة لاستثمار عشرين مليار يورو حتى عام 2025 لدعم الصناعات الابتكارية.وأضافت الصحيفة أن هذا الاعلان كان معدا منذ أسابيع، ولكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.وقالت "ليزيكو" إن 11 مليار يورو من إجمالي المبلغ أعلنت بالفعل في إطار خطة التعافي الاقتصادي لعامي 2021 و2022.وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن حوالي ثلث المبلغ الإجمالي سوف يخصص لصناعات تحويل الطاقة، وسوف تستخدم هذه الأموال أيضا لتمويل أنشطة التعليم والبحث.وتدعو الخطة كذلك إلى الاستثمار في الصناعات الابتكارية التي تعتبر استراتيجية مثل الصحة والاتصالات.