عبير موسى: لن نشارك بأي حوار في تونس يكون الإخوان طرفا فيه

جددت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رفضها الدخول في أي حوار يكون تنظيم الإخوان طرفا فيه، ووضع يدها في يد زعيمه راشد الغنوشي وأخطبوطه الجمعياتي.وقالت موسى في كلمة مصورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنها تجلس للحوار فقط في مؤسسات تفرض القانون وتمنع المخططات والكوارث التي يخطط لها الإخوان.وشنت موسى هجوما لاذعا على الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بعد تصنيف الحزب الدستوري الحر مع كتلة ائتلاف الكرامة التي تمتهن العنف والتطرف في قائمة واحدة، واستبعاده من المشاركة في الحوار الوطني.وأوضحت موسى أن حزبها غير معني بالمشاركة في أي حوار تكون حركة النهضة طرفا فيه، لأن الشعب التونسي ليس في حاجة إلى الحوارات العقيمة، بل في حاجة الى الحلول التي تكمن في وجود الإرادة السياسية.كما اعتبرت موسى أن الطبوبي باع نفسه وقيادة المنظمة النقابية مقابل الحصول على رضى وموافقة راشد الغنوشي على مبادرته للحوار الوطني، متناسيا الاغتيالات وشبكات التسفير التي تورطت فيها النهضة.وأضافت موسى أن اتحاد الشغل أصبح اليوم في حاجة إلى إنقاذ نفسه وتاريخه لأنه ليس بين أياد أمينة، وفقا لما نقلته قناة العربية.