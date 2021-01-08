«كورونا» يدفع المجر لتمديد الإغلاق حتى الأول من فبراير

أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتورأوربان، اليوم الجمعة، أنه سيتم تمديد تدابير الإغلاق الحالية الرامية لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الأول من فبراير المقبل.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن إعلان رئيس الوزراء المجري، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطًا وسط تقارير بشأن وجود سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارًا.وقال "أوربان" - في مقابلة مع الإذاعة الحكومية - إنه من المقرر أن تواصل المدارس الثانوية التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن تدابير فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة ال 5 صباحا بالتوقيت المحلي والإغلاق الجزئي للخدمات لاتزال سارية.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المجر 334 ألفًا و836 حالة، و10 آلاف و325 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 179 ألفًا و541 مريضًا.