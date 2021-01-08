تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد

ويمكن للراغبين في متابعة بطولة كرة اليد المقامة في مصر عبر القنوات التليفزيونية ضبط مجموعة قنوات أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات الناقلة للبطولة حيث يمكنهم متابعة البطولة على تردد أون تايم سبورت 1 عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات 12654 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وعبر تردد قناة أون تايم سبورت 2 11449 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وعلى تردد قناة أون تايم سبورت 3 على تردد 12303 وإستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500





اتحادات كرة اليد المشاركة في البطولة

يشارك في بطولة كرة اليد 2021، قرابة 8 مجموعات هي المجموعة الأولى تشمل مباراة المجر و ألمانيا ومباراة أوروجواي و الرأس الأخضر والمجموعة الثانية تشمل مباراة أسبانيا و بولاندا ومباراة تونس والبرازيل فيما تشمل المجموعة الثالثة مباراة قطر وأنجولا ومباراة كرواتيا واليابان والمجموعة الرابعة تشمل مباراة الدنمارك والأرجنتين و مباراة البحرين والكونغو والمجموعة الخامسة تشمل مباراة الترويج وأمريكا ومباراة النمسا وفرنسا والمجموعة السادسة تشمل مباراة آيسلندا والبرتغال ومباراة المغرب والجزائر والمجموعة السابعة تشمل مباراة مصر والسويدي ومباراة تشيلي والتشيك والمجموعة الثامنة سولوفينا بيلاروسيا ومباراة كوريا وروسيا.





بطولة كرة اليد 2021 في ظل كورونا

ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد البطولة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية بحضور جماهيري ولكن يمكن للراغبين في متابعة البطولة ويخشون الإصابة بالفيروس اللعين متابعة المباريات عبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد.





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