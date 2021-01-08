رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد المزمع انطلاقها من مصر في 13 يناير الجاري، ويشارك فيها 8 مجموعات من دول مختلفة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية إقامة البطولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأبرز الاتحادات المشاركة فيها.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد

ويمكن للراغبين في متابعة بطولة كرة اليد المقامة في مصر عبر القنوات التليفزيونية ضبط مجموعة قنوات أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات الناقلة للبطولة حيث يمكنهم متابعة البطولة على تردد أون تايم سبورت 1 عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات 12654 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وعبر تردد قناة أون تايم سبورت 2 11449 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وعلى تردد قناة أون تايم سبورت 3 على تردد 12303 وإستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 

اتحادات كرة اليد المشاركة في البطولة

يشارك في بطولة كرة اليد 2021، قرابة 8 مجموعات هي المجموعة الأولى تشمل مباراة المجر و ألمانيا ومباراة أوروجواي و الرأس الأخضر والمجموعة الثانية تشمل مباراة أسبانيا و بولاندا ومباراة تونس والبرازيل فيما تشمل المجموعة الثالثة مباراة قطر  وأنجولا ومباراة كرواتيا واليابان والمجموعة الرابعة تشمل مباراة الدنمارك والأرجنتين و مباراة البحرين والكونغو والمجموعة الخامسة تشمل مباراة الترويج وأمريكا ومباراة النمسا وفرنسا والمجموعة السادسة تشمل مباراة آيسلندا والبرتغال ومباراة المغرب والجزائر والمجموعة السابعة تشمل مباراة مصر والسويدي ومباراة تشيلي والتشيك والمجموعة الثامنة سولوفينا بيلاروسيا ومباراة كوريا وروسيا.

بطولة كرة اليد 2021 في ظل كورونا

ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد البطولة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية بحضور جماهيري ولكن يمكن للراغبين في متابعة البطولة ويخشون الإصابة بالفيروس اللعين متابعة المباريات عبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports3 الناقلة لمونديال اليد.

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات