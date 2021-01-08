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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميشيل أوباما عن أحداث الكونجرس: رأيتم حقيقة من تدعمون

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:58 ص
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
مروة عنبر
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علقت السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، على أحداث اقتحام الكونجرس، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية إعلان نتيجة فوز جو بايدن بالانتخابات، معبرة عن حزنها بسبب أحداث العنف التي وقعت في مبنى "الكابيتول"، واقتحام حشود عنيفة لمبنى الكونجرس، الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقالت زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على أعمال الشغب المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، "أنا حزينة لما حل ببلدنا"، وتابعت "كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من أجل إظهار الوطنية الحقيقية، الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس دونالد ترامب لرؤية حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء".

وأشارت إلى أن أحداث اقتحام الكونجرس تركتها وسط تساؤلات عديدة بشأن المستقبل والأمن والتطرف والدعاية الموجهة البروباجندا وغيرها، وفقا لشبكة سي إن إن الامريكية.

كما علقت على خطوة "فيسبوك وتويتر" خطوة بإغلاق حسابات ترامب على منصتيهما، قائلة "لقد حان الوقت الان لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل، من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم ووضع سياسات لمنع استخدام تقنيتهم من قبل قادة الأمة لتغذية الشغب والفوضى"، وتابعت "وإذا كان لدينا أي أمل في تحسين هذه الأمة، فقد حان الوقت الآن لتجاوز العواقب الخطيرة لفشل القيادة التي أدت إلى عار الأمس".

واختتمت بيانها بافتراض أن العمل على إعادة توحيد أمريكا سيكون عملية غير مريحة، وأحيانا مؤلمة، لافتة إلى أنه لا يمكن التعافي إلا إذا دخلت البلاد في عملية التوحيد هذه بحب وصدق.

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