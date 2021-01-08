إيران تكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض قرب سواحل الخليج
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:51 ص
عبير سليمطباعة
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة: "لدينا قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج جنوب البلاد".
وأضاف "سلامي" - بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة -: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا، وعدونا يرفض قوة منطقنا لأنه يعتمد منطق القوة".
وتابع: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرًا: إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية، إضافة إلى منصات إطلاق".
وأردف: " قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد، فهي من أكثر الصواريخ تقدمًا، والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية".
واستطرد: "قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية، فالقاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات"، مؤكدًا أن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.
وختم بالقول: "قواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها.. جاهزون لشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج".
وأضاف "سلامي" - بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة -: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا، وعدونا يرفض قوة منطقنا لأنه يعتمد منطق القوة".
وتابع: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرًا: إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية، إضافة إلى منصات إطلاق".
وأردف: " قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد، فهي من أكثر الصواريخ تقدمًا، والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية".
واستطرد: "قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية، فالقاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات"، مؤكدًا أن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.
وختم بالقول: "قواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها.. جاهزون لشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج".