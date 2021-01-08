إيران تكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض قرب سواحل الخليج

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة: "لدينا قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج جنوب البلاد".وأضاف "سلامي" - بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة -: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا، وعدونا يرفض قوة منطقنا لأنه يعتمد منطق القوة".وتابع: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرًا: إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية، إضافة إلى منصات إطلاق".وأردف: " قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد، فهي من أكثر الصواريخ تقدمًا، والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية".واستطرد: "قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية، فالقاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات"، مؤكدًا أن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.وختم بالقول: "قواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها.. جاهزون لشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج".