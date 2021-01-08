مسؤول أمريكي: التحقيقات ستشمل كل شخص شارك بالاقتحام ومنهم ترامب

أعلن القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين، إن المحققين الفيدراليين يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.وأكد القائم بأعمال المدعي الأمريكي أن التحقيقات ستشمل الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض المتظاهرين، كما أنه سيتم فحص تصريحات وملاحظات الرئيس المنتهية ولايته قبل الهجوم.وأوضح "شيروين" أن المدعين الفيدراليين وجهوا 15 قضية جنائية بهذا الشأن، بما في ذلك اعتقال رجل ببندقية عسكرية نصف آلية، و11 زجاجة مولوتوف كانت جاهزة للتفجير، مضيفا أن معظم القضايا الموجهة للمتهمين تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى مبنى الكونجرس، إضافة إلى قضايا تعلق بحيازة الأسلحة النارية، وسرقة الممتلكات.ولفت إلى أن هناك قدرا كبيرا من السرقات في مبنى الكونجرس، حيث تمت سرقة عدة أشياء من المكاتب، مشيرا إلى أن هذه السرقات تثير مخاوف على الأمن القومي، دون الإشارة إلى ماهيتها.