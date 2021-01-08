أول صور لحادث تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح الساحلى

حصلت "الدستور" علي صور حادث تصادم عده سيارات نقل وميكروباص الذي وقع، صباح اليوم الجمعة، علي الطريق الساحلي الرابط بين مطروح والإسكندرية بالكيلو 57 قبل بوابة رسوم مدينة الحمام بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وأسفر عن إصابة 21 شخصًا.ويعد الحادث هو الثاني في نفس المنطقة خلال يومين بسبب الشبورة المائية الكثيفة مما أثار غضب أهالي مطروح مطالبين بإغلاق الطرق ليلًا حفاظًا علي أرواح المواطنين.وأوضح الدكتور محمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تلقى بلاغًا يفيد بتصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدينة الحمام نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة.وأضاف أنه تم علي الفور الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلي مكان الحادث، وتم نقل 21 مصابًا إلي مستشفى الحمام المركزي، مؤكدًا أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.