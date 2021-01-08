إسرائيل تسجل 7597 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7597 إصابة و38 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.وفرضت إسرائيل إغلاقًا صحيًا محكمًا بدءًا من مساء أمس الخميس، وقررت الحكومة في ختام جلسة عقدتها أمس أن يستمر الإغلاق لمدة أسبوعين ليشمل المدارس أيضًا ما عدا التعليم الخاص، فيما يصل أول لقاح من إنتاج شركة مودرنا الأمريكية إلى إسرائيل.ووصلت طائرة شحن، أمس الخميس، محملة بأكثر من مائة ألف جرعة من لقاح مودرنا وهبطت بالقرب من تل أبيب.وأمنت إسرائيل ستة ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكورونا بدأت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا في 20 ديسمبر باستخدام لقاح فايزربيونتيك.