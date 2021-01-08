867 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا فى بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، عن تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 9 آلاف و911 فحصًا، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى 207 آلاف و259 إصابة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الجمعة بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 56 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8017 حالة.وأضافت الوزارة، أن 1402 شخص تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 130 ألفًا و191 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 69 ألفًا و51 حالة من بينهم 4250 شخصًا يحتاجون إلى تلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و377 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.