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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة برازيلية تعلن بدء إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك»

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:40 ص
اللقاح الروسي «سبوتنيك
اللقاح الروسي «سبوتنيك
مروة عنبر
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أعلنت شركة الأدوية ​البرازيل​ية أونياو كويميكا، البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​سبوتنيك​ - V".

وأوضحت الشركة أنها ستطلب من ​روسيا​ توفير عدد كبير من جرعات اللقاح، موضحة أنها نخطط لتقديم طلب عاجل في الأيام المقبلة، حيث إن تطور الوباء يتطلب من جميع الأطراف التحرك بسرعة، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في إنتاج اللقاح وصلت من روسيا إلى البرازيل، قبل يومين.

يذكر أن جامعة ​جونز هوبكنز​، أشارت في وقت سابق إلى أن البرازيل تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل ما يقرب من 8 مليون حالة إصابة وأكثر من 200 ألف حالة وفاة هناك. وتعافى أكثر من 7 مليون شخصا.

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