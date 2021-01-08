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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سلطات أردوغان اعتقلت ورحلت الآلاف في المطارات بتهمة «إهانة الرئيس»

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:40 ص
سلطات أردوغان
سلطات أردوغان
هدير سند
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أفادت صحيفة "إندبندنت تركيش" نقلا عن العديد من المحامين والسياسيين الأتراك، بأن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان اعتقلت ورحلت آلاف الأشخاص في المطارات التركية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب سيت سونميز من نقابة المحامين في اسطنبول، فقد تم ترحيل آلاف الأشخاص أو احتجازهم في المطارات التركية بتهمة "إهانة الرئيس" و"التحريض على الكراهية بين الجمهور"، لافتا إلى أن غالبية هؤلاء الأشخاص هم من الأتراك الذين يحملون جنسية مزدوجة، والبعض الآخر من أصل تركي لكن لا يحملون الجنسية التركية.

وأضاف إنه في بعض الحالات يتم فحص الهواتف المحمولة للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات التركية عند البوابات الحدودية والمطارات، مشيرا إلى إنه إذا كان الشخص لا يحمل الجنسية التركية ووجدت السلطات أي منشورات على هواتفهم تنتقد نظام الرئيس أردوغان، تقوم ترحيلهم تحت مزاعم بأنهم "يمثلون تهديدا لأمن البلاد"، أما إذا كان الفرد يحمل الجنسية التركية، فيتم احتجازه وإصدار حظر سفر لمنعه من العودة إلى بلد إقامته.

وأشار سونميز إلى أن هناك وحدة حكومية خاصة تتبع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي للأتراك الذين يعيشون في الخارج، وأن أغلب من يتم اعتقالهم من النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة، حيث يتم تسجيل بياناتهم في سجلات خاصة من قبل هذه الوحدة.

وتابع إنه بمجرد أن تسجل الوحدة أنشطة هؤلاء الأشخاص، يتم فتح تحقيق رسمي وإصدار مذكرة اعتقال ضدهم بمجرد دخولهم البلاد، لافتا إلى أن السلطات التركية تتجسس على الأتراك الذين يعيشون في الخارج وتجند العديد من العملاء لإخطارها بشأن المنشورات التي تنتقد الحكومة.

وذكر أن لديه العديد من القضايا التي تتعلق بمقاضاة مواطنين أتراك بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن معظمهم صدر ضدهم قرارات بحظر السفر بمجرد وصولهم تركيا، لمجرد انتقادهم لسياسات أردوغان سواء الداخلية أو الخارجية.

فيما قال تورغوت أوكر، رئيس الجالية العلوية في ألمانيا، في تصريحات لـ "إندبندنت تركيش"، إن هناك 11 دعوى قضائية ضده بسبب أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إنه يعيش في ألمانيا وتم اعتقاله واحتجازه خمس مرات في مطار تركي ولا يزال ممنوعًا من السفر ودخول البلاد حتى هذه اللحظة.

وأضاف أوكر، نقلًا عن الأرقام التي قدمتها السفارة الألمانية في أنقرة، إنه كان هناك 69 شخصًا من ألمانيا إما تم ترحيلهم أو احتجازهم في المطار وذلك في شهر يونيو الماضي فقط.

واستطرد قائلا "إنهم يريدون تخليص البلاد من أصحاب التفكير النقدي، وأولئك الذين ليسوا سعداء بالنظام في تركيا قرروا عدم العودة إلى وطنهم الأم لتجنب الملاحقة القضائية."

ونقلت الصحيفة عن زينيل أوزين، نائب من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قوله إنه يعرف بأشخاص تم التحقيق معهم ومحاكمتهم بسبب أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عام 201، مضيفا أن العديد منهم فقدوا وظائفهم وعانوا بطرق مختلفة لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلد إقامتهم.

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