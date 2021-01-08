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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تُزيد حدة الخلاف بين الصين وأمريكا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:38 ص
بعثة الصين الدائمة
بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة،
ا ش ا
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أعربت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن رفضها الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها مندوبة الولايات المتحدة الدائمة، كيلي كرافت إلى تايوان.

وقال متحدث باسم البعثة، في بيان ردًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أن كرافت ستزور تايوان، "لا توجد سوى صين واحدة في العالم، ومنطقة تايوان جزء لا يتجزأ منها، وحكومة الصين هى الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

وأشار المتحدث إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بالبيانات الثلاثة الصينية - الأمريكية المشتركة، بما في ذلك البيان المشترك للعام 1979 بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن الصين ترفض بشدة أي شكل من أشكال الإتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان.

وأضاف المتحدث، أن مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وتنطوي على مصالح الصين الجوهرية، وأن مبدأ "صين واحدة" معترف به على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، وهو معيار أساسي للعلاقات الدولية أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758.

وتابع المتحدث "لن تنجح الولايات المتحدة في محاولتها إلحاق الضرر بالمصالح الجوهرية للصين من خلال (ما وصفه بـ) التلاعب السياسي بمسألة تايوان. وستدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا عن أخطائها.

وتحث الصين بقوة الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها، والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية-الأمريكية وتعاون البلدين في الأمم المتحدة".

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