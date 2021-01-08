المحافظة طالبت بالحذر.. شبورة مائية كثيفة تغطي الإسكندرية

غطت سماء الإسكندرية، اليوم، شبورة مائية كثيفة حاجبة للرؤية التي استمرت منذ الصباح وحتى الآن.واهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد إلي شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلي حد الضباب أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.وطالبت ‏المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق.