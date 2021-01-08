ضربة جديدة لترامب.. مصدر لـ«سي إن إن»: نائبه يخطط لحضور تنصيب بايدن

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب منه، في ضربة جديدة من "بنس" إلى رئيسه ترامب، بعدما صادق على نتائج الانتخابات الرئاسية، لصالح فوز بايدن.ونقلت الشبكة عن المصدر قوله "هذا ما يخطط له بنس بالفعل"، فيما كشف مصدر آخر للشبكة الأمريكية، أن "بنس" واجه ضغوطا من كثيرين ممن حوله شجعوه على الحضور، ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا للحفل بعد.وأضاف المصدر أن العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين ناقشوا مسألة عزل ترامب بالتعديل الخامس والعشرين من الدستور، يشعرون اليوم أن مثل هذه الخطوة ستضر أكثر مما تنفع.كما أفاد مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية،وأكدا أن "ترامب" غاضب من "بنس" بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول، مضيفا أن العلاقة بين ترامب ونائبه بلغت ذروتها بالفوضى التي أثارتها تصريحات الرئيس الأخيرة.وأشارت "سي إن إن" إلى "بنس" كان هو الشخص الذي تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، الذي حث على استجابة أسرع من الحرس الوطني للانتشار في واشنطن بعد الإحباط الواسع النطاق بين المشرعين بشأن عدم الاستجابة، بينما لم يتصل ترامب أبدًا للاطمئنان على سلامته ولم يتواصل مع بنس حتى الآن.