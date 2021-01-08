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منوعات

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:35 ص
حفريات نادرة لديناصورات
حفريات نادرة لديناصورات
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كتشف باحثون صينيون مجموعة نادرة من حفريات ديناصورات يعود تاريخها إلى حوالي 70 مليون عام، وذلك في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين.

وقال "بي شون دونغ" عضو فريق البحث بجامعة يونان الصينية في تصريحات اليوم إن المجموعة المكتشفة تضم هيكلا عظميا بالغا وأجنة وعش بيض سليم، حيث يعتقد أن الديناصور الذي يبلغ طوله مترين كان مستلقيا فوق مجموعة من البيض الملقحة لحضانتها بنفس الطريقة التي تقوم بها الطيور الحديثة، وهو ما يوفر أدلة جديدة للبحوث الإنجابية للديناصورات ذوات الأقدام.

وأضاف دونغ أن الباحثين لاحظوا أن الأجنة الموجودة في العش كانت في مراحل تطور مختلفة، ما يشير لوجود فقس غير متزامن، وهو نمط تكاثر متقدم بين الطيور الحديثة، لدى الثدييات من غير الطيور.
وفي سياق آخر، تم اكتشاف 25 قبرا قديما بها جماجم بشرية داخل أواني تعود إلى نحو 2300 عام، وذلك في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وقال "وو شياو هوا" الباحث المساعد بمعهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار في المقاطعة - في تصريح اليوم - إنه تم كذلك العثور على أواني برونزية وحديدية وعظام أقدام بشرية مغطاة بأوان وأحواض من البرونز أو الحديد.

وأوضح هوا أن القبور التي بها جماجم داخل أواني استخدمت من منتصف وأواخر فترة الممالك المتحاربة (475 ق.م-221 ق.م) إلى أواخر عهد أسرة هان الغربية (202 ق.م-25 عاما ميلاديا) وكانت جزءا من ثقافة مملكة "يلانغ" التي اختفت في ظروف غامضة، ولم تترك سوى القليل من السجلات.

واعتبر بعض العلماء أن طريقة الدفن الخاصة ربما كانت مرتبطة بعبادة الناس للطبيعة أو الروح أو الأواني، بينما قال البعض الآخر إنها تعبر عن الهويات العرقية الخاصة لأصحاب القبور، وقد تكون طريقة الدفن مرتبطة أيضا بمعتقداتهم الدينية التي أكدت على حماية رؤوسهم.

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