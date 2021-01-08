2392 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للإصابات في طوكيو ألفي حالة، ليومين على التوالي، في أعقاب تسجيل رقم قياسي بلغ 2447 حالة أمس الخميس.وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في العاصمة اليابانية الآن 71 ألفا و182، وارتفع عدد الأشخاص، الذين حالتهم خطيرة بواقع ثمانية من أمس الخميس، ليصل إلى 129 وهو أعلى عدد حتى الآن.