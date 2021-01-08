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اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب يكشف مزايا منظومة الإجراءات المميكنة

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:32 ص
رضا عبدالقادر، رئيس
رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب
راندا التوني
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قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجاري على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة؛ تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وتابع "حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية".

ولفت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ تحرصان على توعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

ومن جانبه، أشار ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، تعتبر جزء من محاور التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، وتم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة.

وبين أنه وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجاري.

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