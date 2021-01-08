لثغرة أمنية.. استقالة قائد شرطة الكابيتول ووفاة شرطي إثر الاقتحام

أعلنت شرطة مبنى "الكونجرس" الكابيتول وفاة ضابط شرطة اخر متأثر بجراحه مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى 5 أشخاص.وأضافت الشرطة أن الضابط براين سيكنيك، كان يحاول التصدي لأعمال الشغب في مبنى "الكابيتول" لكنه أصيب أثناء الاشتباك مع المتظاهرين، وقد توفي فجر اليوم الجمعة.يأتى ذلك بالتزامن مع قرار مدير شرطة الكابيتول ستيفن سوند، بالاستقالة من منصبه على خلفية أحداث الكونجرس، وطريقة تعامل الشرطة مع العملية.وأفادت شبكة سي أن أن، نقلا عن متحدثة باسم الشرطة قولها إن اخر يوم لسوند في العمل هو 16 يناير المقبل أي قبل أربعة أيام من تنصيب بايدن.وانتقد عدة نواب وخبراء أمن كيفية تعامل الشرطة مع أعمال الشغب، وعدم الاستعداد لمثل هذا الاحتمال على الرغم من أن الإعلان عن مظاهرة أنصار ترامب أعلن عنها قبل أكثر من أسبوع، واعتبروا أن ما حصل شكل ثغرة أمنية خطيرة، عرضت أحد أشد المؤسسات أهمية في العاصمة واشنطن للاقتحام.وجاءت استقالة "سوند" بعد وقت قصير من دعوة رئيس نقابة الشرطة جوس باباثاناسيو إلى تغيير في القمة.وقال "باباثاناسيو" في بيان "يشعر الضباط بالإحباط من الكيفية التي قوض بها الافتقار إلى القيادة، الاستجابة للغوغاء"، بينما أثنى على الجهود التي قام بها ضباط الشرطة للتعامل مع الوضع وفق الظروف المتاحة.