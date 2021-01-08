862 ألفا إجمالي إصابات كورونا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 862 ألفا و687 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و181 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و303 أشخاص من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.