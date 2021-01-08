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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التعهد السعودي يدفع النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرًا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:24 ص
النفط
النفط
وكالات
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تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق.

وارتفع خام برنت 13 سنتًا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 54.51 دولار للبرميل.

ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الخميس وهو الأعلى منذ فبراير، وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 50.97 دولار وأغلق الخام مرتفعا 0.4 بالمئة أمس الخميس بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير عند 51.28 دولار.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع الحالي.

وأمس الخميس، جرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ، ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ المؤشر نيكي الياباني ذروة ثلاثة عقود إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة، ليركزوا على الآمال في تعاف اقتصادي في وقت لاحق من العام.

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