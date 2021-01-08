بومبيو: وصف الولايات المتحدة بجمهورية الموز افتراء

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على وصف العديد من الأشخاص الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " إن هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز وللديموقراطية في أمريكا، في جمهورية الموز العنف الشعبي يحدد كيفية ممارسة السلطة، في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة".جاء ذلك عقب تداول مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترامب يتنقلون بحرية في قاعات الكونجرس بعد دخولها بالقوة، احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أثارت تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.وقال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في تصريحات صحفية سابقة، إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز، وليس في جمهوريتنا الديموقراطية".كما أدان كل من باراك أوباما، وبيل كلينتون، أعمال العنف التي ملأت أروقة مبنى "الكابيتول"، أحد أهم الأبنية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء.