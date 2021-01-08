الدولار يتمسك بمكاسبه في ظل ارتفاع العوائد

تمسك الدولار بأكبر مكاسب حققها في أكثر من شهرين مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الجمعة إذ أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى التخلي عن بعض الرهانات على انخفاض الدولار.وانتعشت العملة الأمريكية من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، فيما جني المتعاملون الأرباح مقابل اليورو على الأخص، عقب انخفاض مؤشر الدولار نحو سبعة بالمئة في 2020 وبما يصل إلى 0.9 بالمئة في العام الجديد في ظل توقعات بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.وفاز الديمقراطيون بالسيطرة الفعلية على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن مجالا لتمرير المزيد من الإنفاق، ما يقول محللون إنه سيكون أمرا سلبيا للسندات والدولار.وبلغت العملة الأمريكية 103.900 ين بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة لتغلق عند 108.830 في نيويورك.وارتفعت بتكوين، أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم، إلى المستوى المرتفع البالغ 40420 دولارا أمس الخميس، بعد أقل من شهر من تجاوزها مستوى 20 ألف دولار في 16 ديسمبر.