قرب بكين..عزل مدينة صينية للقضاء على تفش لكورونا

عزلت السلطات الصينية مدينة كبيرة قرب بكين، وقطعت الطرق البرية المؤدية لها مانعة ملايين المواطنين من مغادرتها، في وقت تسعى لوقف أكبر تفش لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ستة أشهر.وتمكنت السلطات حتى الآن من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019، ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.وتم تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كوورنا في الأسبوع الماضي في شيجياتشوانغ، التي تعد عدة ملايين نسمة في إقليم هيبي الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة.ومُنعت جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينة كما علقت حركة القطارات، حسبما أعلنت السلطات في ساعة متأخرة الخميس.