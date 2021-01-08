جون بولتون: المطالبة بعزل ترامب من منصبه فعل أحمق

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا جون بولتون، أنه يعارض عزل دونالد ترامب من منصبه قبل أقل من أسبوعين من انتهاء فترة ولايته، واصفا ذلك بـ"الفعل الأحمق".وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل": "أي شخص يطلب إقالة أو عزل ترامب من منصبه يجب أن يكون قادرا على إثبات أن هذا الأمر سيجعل الأمور أفضل.. أنا لا أنكر وجود مشكلة، لكنني لا أعتقد أن القيام بذلك سيجعل الوضع أفضل".واعتبر "بولتون" بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أن التعديل رقم 25 في الدستور "ربما يكون أسوأ نص مكتوب في الدستور محذرا من أنه قد يتسبب في مزيد من المشاكل للأمة".وذكر أنه "لم يتم استخدام التعديل من قبل، وفكرة محاولة استخدامه الآن للمرة الأولى والمخاطرة بوجود رئيسين في وقت واحد أعتقد أنه سيكون فعل أحمق".وقد دعا عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى إقالة ترامب عبر القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين، حيث يوقع نائب الرئيس وأغلبية مسؤولي مجلس الوزراء خطابا إلى الكونجرس يقولون فيه إن الرئيس غير مناسب للبقاء في منصبه.