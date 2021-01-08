الذهب يهبط مع ضغوط ارتفاع الدولار

نزل الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1907.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1908.80 دولار.وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي "في الأمد القصير، يبدو أننا نفتقر فحسب إلى محفز لدفع الأسعار للارتفاع، تأثير آمال التحفيز المالي يقود توقعات التضخم للارتفاع، لكننا) بدأنا نرى ارتفاع عائد السندات أيضا، وهو أمر مهم بشكل منطقي للذهب".وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى قياسيا مرتفعا جديدا منذ مارس، ليتماسك فوق واحد % ويساعد الدولار على الانتعاش بقوة.ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 % إلى 26.98 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 1114.11 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.1 % إلى 2417.45 دولار.