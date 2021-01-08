"كورونا" يتفشى في ألمانيا والإصابات تتجاوز 31 ألفًا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 31 ألفًا و849 إصابة، لتصل إلى مليونًا و866 ألفًا و887 حالة.وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 38 ألفًا و795 حالة، بعد تسجيل ألف و188 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن بلادها ستمدد وتشدد إغلاقها الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19، وحضت مواطنيها على الحد من التواصل في ما بينهم في شكل أكبر حتى 31 يناير الجاري.