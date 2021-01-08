234 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 18 ألفًا و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و413 ألفا و417 شخصًا.وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 234 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و570 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 225 ألفا و449 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و37 ألفا و398 شخصا.