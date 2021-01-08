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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة 21 شخصا إثر تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح الساحلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:52 ص
تصادم سيارات نقل
تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح
ياسمين شعيب
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شهد الطريق الساحلي الرابط بين مطروح والإسكندرية، تصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدينة الحمام، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وأوضح الدكتور محمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تلقى بلاغا يفيد بتصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدين الحمام نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأضاف أنه تم علي الفور الدفع بـ 13 سيارة إسعاف إلي مكان الحادث، وتم نقل 21 مصابا إلي مستشفى الحمام المركزي، مؤكدا أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.

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