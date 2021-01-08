رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 5 أيام

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:47 ص
كورونا» في كوريا
كورونا» في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
انخفض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أيام، اليوم الجمعة، بسبب تباطؤ الإصابات الجماعية على نطاق واسع، في حين أن السلطات تشدد إجراءات دخول الوافدين الأجانب لمنع انتشار سلالة فيروسية أكثر عدوى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 674 إصابة جديدة بفيروس
كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 633 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 67،360 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، وتوفى 35 شخصا جراء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1،081 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس بفضل الاختبارات الوقائية وقواعد التباعد الصارمة، ظلت السلطات متيقظة بشأن استمرار الإصابات الجماعية في مراكز الرعاية والكنائس وانتشار سلالة فيروس جديدة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في بريطانيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 14 حالة إصابة بالسلالة الجديدة وحالة إصابة واحدة بسلالة منفصلة تنتشر في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تمديد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 21 يناير الجاري، واعتبارا من اليوم الجمعة، يجب على الأجانب الذين يصلون إلى المطارات الكورية الجنوبية، تقديم شهادة مدتها 72 ساعة تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

أبرزها «عدم تنظيف الحواجب».. 4 فتاوى لدار الإفتاء تخص العيون

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

2020 السنة الأعلى حرارة عالميا بالتساوي مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

دراسة تكشف مفاجأة حول التوائم المتطابقين

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا قد تمنع تفاقم المرض

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات