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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:36 ص
عمر قمر الدين،
عمر قمر الدين،
عبير سليم
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اتهمت إثيوبيا، اليوم الجمعة، السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين الموقعة عام 1972 لإيجاد حل ودي لقضايا الحدود، حسبما أفادت فضائية "الحدث" في خبر عاجل.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد دعت، أمس الخميس، إلى تخطيط الحدود مع إثيوبيا، معتبرة أن ذلك يمثل "حلًا ناجعا" للمشاكل كافة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، لدى لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا، التي وصلها برفقة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

ووفقًا لبيان لمجلس السيادة، فقد أطلع قمرالدين الرئيس سلفاكير على تطورات الأوضاع في شرق السودان والخلافات مع دولة إثيوبيا، وقال: "أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضيه"، مضيفًا "نحن وإخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود"، واعتبر أن تخطيطها بين البلدين يمثل حلًا ناجعًا لكل المشاكل.

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